香川県有数のハナショウブの名所として知られる坂出市の「かわつ花菖蒲園」が、今年の一般開放を最後に閉園することになりました。維持管理費の高騰などが要因だということです。 【写真を見る】色鮮やかなハナショウブ （茅原淳記者）「きれいに花を咲かせているハナショウブですが、今年で見納めです」 約1万1,000本のハナショウブ 3日後に一般開放を控えた「かわつ花菖蒲園」です。ピンクに紫、白など89種類約1万1,000本が