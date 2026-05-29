LDHが手掛けるアパレルブランド『J.S.B.』が、ブランドコンセプトおよびロゴを刷新。あわせて、リブランディング後の第1弾コレクション『CODE:01』を5月30日12時よりVERTICAL GARAGE ONLINE STOREにて先行販売する。 （関連：【画像あり】LDHが手掛けるアパレルブランド『J.S.B.』、リブランディング後の第1弾コレクション） 『J.S.B.』は、J Soul Brothersの歴史とカルチャーから生まれたアパレルブランド。1991年に