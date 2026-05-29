FIFAワールドカップ2026の開幕まで1カ月を切ったなか、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いるスペイン代表の特徴が、“無敵艦隊”と称された南アフリカ大会のチームに似てるようだ。28日、スペイン紙『アス』が報じている。「ラ・ロハの周囲に再び漂い始めている感覚がある。そう、バランスだ。若すぎず、ベテランすぎず。ただただ、戦う準備が整った代表チームである」と、『アス』は指摘する。無敵艦隊の復活。今大会は、それ