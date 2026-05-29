ラーメン屋の商売は「7割が立地で決まる」――そう語るのは、中華チェーン「日高屋」を全国450店舗超に育てた創業者・神田正氏だ。現在の日高屋といえば、駅前の一等地で24時間営業というイメージが強いが、その原点は前身の「来来軒」での成功体験にある。駅前とはいえ目立たない立地だった店を、深夜営業などの工夫で繁盛店へと変えたという。神田氏が語る、ラーメン屋が成功するための「立地」と「営業時間」の戦略とは？※本稿