日本サッカー協会（JFA）は29日、キリンチャレンジカップ2026で日本代表と対戦するアイスランド代表の来日メンバーを発表した。31日（日）に『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026で日本代表と対戦するアイスランド代表。日本代表にとっては優勝という目標を掲げるFIFAワールドカップ2026前最後の壮行試合となり、この試合を終えるといよいよ決戦の地である北中米へ旅立つこととなる。13日にアイスランドサ