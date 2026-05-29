いよいよ６月11日に開幕を迎える４年に一度の祭典を前に、アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』が、「ワールドカップで実際に勝ち進む可能性のある４つのダークホースチーム」を特集し、日本代表を選出した。記事では、参加国が48チームに拡大された北中米W杯について、「番狂わせや、新たな人気チームが台頭する可能性も高まる」と紹介。そのうえで、日本、ノルウェー、コロンビア、モロッコの４か国を“ダークホース”とし