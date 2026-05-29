アーセナルにブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスを安売りするつもりはないようだ。28日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。マンチェスター・シティとの熾烈なデッドヒートを制して22年ぶりにプレミアリーグを制覇し、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇にも王手をかけているアーセナル。好成績の背景には近年“当たり”が続いている積極補強があり、今シーズンもスウェーデン代表FWヴィクトル