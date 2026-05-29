北中米ワールドカップのメンバーに選出された日本代表のMF久保建英（レアル・ソシエダ）が、５月29日の練習の後、取材に対応。自身の負傷離脱について振り返った。W杯イヤーに１月から、約３か月の離脱を強いられたハムストリングの怪我について、24歳のレフティは「ケガをした時点で、全治的には間に合うって話は聞いてたんで、もったいないとは思いましたけど、最悪な状況ではないのかなっていうふうにポジティブに対応がで