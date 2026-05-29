■【動画】『きゃりーぱみゅぱみゅ-キミに100パーセント / THE FIRST TAKE』 デビュー15周年イヤーへ突入した、きゃりーぱみゅぱみゅが『THE FIRST TAKE』に初登場。『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマ「キミに100パーセント」を、“野原しんのすけの新録ボイス”とともに披露。 ■『THE FIRST TAKE』仕様にアレンジされた、この日限りのスペシャルバージョン