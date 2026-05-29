日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の2万8081枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) バークレイズ証券 28081( 27522) ABNクリアリン証券 27065( 26498) ソシエテジェネラル証券 25154( 25104