日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6757枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6757(6617) ソシエテジェネラル証券3690(3690) バークレイズ証券1869(1816)