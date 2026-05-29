第93回（東京優駿／31日／GI、東京芝2400m）には、二冠を目指すロブチェン、皐月賞2着のリアライズシリウス、青葉賞勝ちのゴーイントゥスカイなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「コンジェスタス」を取り上げる。 ■コンジェスタス 昨年暮れの中山で、まだ太目残りにも映った関西馬が、わずか半年足らずでダービー戦線の主役格へ。その