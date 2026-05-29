マウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」から、インテル最新世代のCore Ultraプロセッサーを搭載したデスクトップPCの新モデルが登場した。【写真】白系インテリアに合わせやすい「G TUNE DG-I7G70（ホワイト）」今回のラインアップは、B860Mチップセットを採用し、DDR5メモリやPCIe 5.0などの最新規格に対応することで、データ転送速度や処理性能の底上げを図った構成となっている。これにより、ゲームの起動や