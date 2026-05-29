俳優・藤原竜也主演、広瀬アリスがヒロインを務めるドラマ『全領域異常解決室』が、CS放送「ファミリー劇場」で30日正午から全10話一挙放送される。同作は、2024年10月期にフジテレビ系で放送された本格ミステリードラマ。最先端の科学捜査では解決できない”不可解な異常事件”を世界最古の捜査機関である「全領域異常解決室（通称・全決）」が解決していく内容で、”日本の神々”を巡る壮大な物語へと変容する予測不能な展開が