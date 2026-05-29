イヤホンなど音響製品を手がけるMOONDROP（水月雨、東京都新宿区）は、5G対応スマートフォン「MIAD01」を、2026年5月22日に全国の家電量販店などで発売した。Android OSの利便性と「HiFiオーディオ」を両立「Android 13」OSの搭載による利便性と、デジタルオーディオプレーヤーに匹敵するという本格的な音響設計を両立。スマートフォンの利便性を損なわず、妥協のない「HiFiオーディオ」を実現した。上部に4.4ミリ・バランス端子と