テレビアニメ『岩元先輩ノ推薦』が、7月4日よりTOKYO MXにて毎週土曜午後10時30分から放送されることが発表された。あわせて、オープニングテーマ＆エンディングテーマ情報、追加キャラクター＆キャスト情報が公開された。【画像】軍服姿で金髪のおっとりキャラ！『岩元先輩ノ推薦』追加キャラクタービジュアルオープニングテーマはTHE JET BOY BANGERZ 、エンディングテーマはWOLF HOWL HARMONYがそれぞれ務める。追加キャ