ゲーム『サクラ大戦』30周年を記念した舞台『新サクラ大戦the Stage 〜二つの焔（ほむら）〜』が、9月18日〜27日（全15公演）にシアターサンモールで上演されることが決定した。2021年の前公演から約5年ぶりの舞台上演となる。【写真】顔そっくり！舞台『新サクラ大戦』新キャストのビジュアル舞台は、帝都・東京から舞台を呪術都市・京都へ移し、数々の闘いを勝利へと導いてきた天宮さくらと、今作で新たに登場する5人の新