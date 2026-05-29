俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。真が所属する青委警察署刑事課強行犯係の課長・竹内恵美を演じる赤間麻里子にインタビュー。新井プロデューサーが手掛けた『ＭＩＵ４０４』（2020年）や『海に眠るダイヤモンド』（2024年）にも出演経験のある赤間が、本作でどう刑事課長を作り上げたのか。共演者との裏話も交えて語ってもらった。【写真多数】岡田将生