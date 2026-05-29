俳優の比嘉愛未が、初のエッセイ集『またね。』（講談社）を6月10日に発売する。それに先立って、新たに帯文と収録カットが公開された。【誌面カット】ノースリーブ姿で…微笑みをみせる比嘉愛未同書は、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉が、仕事や恋愛、結婚、年齢、家族、価値観といった多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった本音をつづったエッセイ集。帯には、「俳優20年、人生40年。迷って進む、日々の記録」と記