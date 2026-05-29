“音楽の甲子園”とも評される10代限定の音楽フェス「閃光ライオット」の参加応募数において、実際の応募数を大きく上回る数字を公表していた問題で、主催のエフエム東京は29日、公式サイトを通じて社長ら役員と社員の処分を公表した。社長は月額報酬の30%を3カ月間減額する。今年4月、「閃光ライオット」公式サイトを通じ、2023年から2025年にわたり、実際の応募数を上回る数値を公表していたことを報告。2023年は公表数3674