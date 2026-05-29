俳優・アーティストの、のんさんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開しました。 【写真を見る】【 のん 】東京ディズニーリゾートを訪問「雨の中でも楽しかった」ディズニー仕様のコーディネートで満喫「たっのしー」のんさんは、ミッキーマウスのイラストのシャツに黒いデニムジャケットを羽織り、黒いキャップの上にミッキーマウスの耳がデザインされたカチューシャを着用