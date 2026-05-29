9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）の約3年半ぶりドームツアー『NiziU Live with U 2026“NiziU : THE CINEMA”』の千秋楽・東京ドーム公演が、『NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA” ONLINE LIVE』として、6月14日にHuluで独占ライブ配信されることが29日、発表された。【写真】かわいい！淡いピンク衣装で登場し、オーラあふれるNiziU社会現象を巻き起こしたオーディション企画『Nizi Project』から誕生し