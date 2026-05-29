伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は、29日が3日目。上位2人が準決勝戦に駒を進めるという狭き門の7R「準々決勝戦B」で、百戦錬磨の栗原勝測（61＝伊勢崎）が0ハン1枠のアドバンテージを最大限に活用してマイペースの逃げ切る技ありの勝利。「捨て身で」6周回を粘り込んで、まんまと準決ベスト32入りを決めた。レース後は終始笑顔。「2日目は着順が悪かった（7着）けど、その割には直線が良か