YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にきゃりーぱみゅぱみゅが初登場する。きょう29日午後10時よりプレミア公開される。【動画】きゃりーぱみゅぱみゅ、しんちゃん新録ボイス入り「キミに100パーセント」パフォーマンス動画（THE FIRST TAKE）デビュー15周年イヤーへ突入したきゃりーぱみゅぱみゅが今回披露するのは、2013年にテレビアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマとして話題を呼び、現在もTikTokを中心に