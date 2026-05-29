前中日監督の立浪和義氏（56）が、元同僚の岩瀬仁紀氏（51）YouTube「名球会チャンネル」に出演。中日の先発陣から抑え向きの投手を挙げた。ここまでイニング別失点で一番多いのは7回の「38点」。次に多いのが9回の「24点」。ブルペン陣に課題を残した中日投手陣。立浪氏は「抑えがいなければ（チームは）ガタっと来る。務める人もなかなか出ない」と指摘した。通算1000試合以上で中日ブルペンを支えた岩瀬氏は「ひとつ言え