きょうも都心の最高気温は30℃を超え、ビールが美味しい季節がやってきました。今年秋の税率変更を見据えてビール各社は「第3のビール」のビール化に乗り出しています。黄金色のビールの中で美しく踊るきめ細やかな泡。アサヒビールが発表したのが…アサヒビール古澤毅 常務「新しい辛口でビールの流れを変えることに挑戦をしていきます」ビールシェアナンバー1の看板商品、「スーパードライ」のリニューアルです。1987年の