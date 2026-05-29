5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、5人そろって表紙を飾った25日発売の男性ファッション誌『smart（スマート）』7月号増刊（5月25日発売）の緊急重版が決定した。同誌が重版となるのは1995年の創刊以来、初めてのこと。【表紙カット】5人のビジュ炸裂…色気あふれるM!LK誌面では16ページの大特集に加えてM!LKの貼り込み付録が付属。予約受付開始後、ネット書店では発売日前に完売し、25日の発売から数日で店頭でも完売とな