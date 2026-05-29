国土交通省＝東京・霞が関国土交通省が29日発表した4月の新設住宅着工戸数は、前年同月比11.4％増の6万2569戸と、6カ月ぶりに増加した。昨年4月から始まった新築住宅の省エネ基準適合義務化を受けて25年4月が一時的に落ち込んでおり、反動で増えた。分譲住宅は3.4％増の1万6702戸で、4カ月ぶりに増加した。このうち一戸建ては24.3％増の1万156戸、建築期間の長いマンションは資材価格高騰の影響を受けやすく18.4％減の6293戸と