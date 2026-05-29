高温や雨が少なかった影響で、来月はキャベツやトマトなどの価格が平年よりも高くなる見通しです。農水省は毎月産地などに聞き取り調査をし、野菜の価格見通しを公表しています。それによりますと、来月はキャベツやトマト、ピーマンなどが平年より2割から3割ほど高くなる見通しだということです。▼キャベツは、今月の上旬から中旬にかけて雨が少なかったこと、▼トマトは、今後、高い気温が予想されることで、大きさが小さくなっ