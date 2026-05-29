大相撲夏場所で、新関脇として9勝6敗と勝ち越した熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が29日、出身地の静岡県熱海市で記念植樹を行った。MOA美術館の「海の見える庭」オープニング・セレモニーに参加したもので、根を張る草木と自身の相撲を重ね合わせ、名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）での飛躍を誓った。気温が30度近くまで上昇した中、イベントに参加した熱海富士は、大勢が詰めかけたファンの熱気に上気した表情で「僕、雨