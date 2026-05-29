タレントの中山秀征（58）が29日の日本ハム―巨人戦（エスコンF）のファーストピッチに登板した。昨秋、日本ハム・新庄監督の依頼で中山が書いた「気愛」という文字が入った黒いTシャツを着用して登板。山なりのストライク投球で清宮から空振りを奪った。「心臓が飛び出そうです。でも今まで一番いいボールが投げられた。清宮幸太郎は小学校の頃、長男と同じチームで。幸太郎が立ってくれて安心しました」「気愛」は新庄監