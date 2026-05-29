カーリングの吉田知那美選手が29日、自身のInstagramを更新。前所属のロコ・ソラーレの本拠地・北海道北見市から離れることを報告しました。吉田選手は3月31日にロコ・ソラーレを退団。現在は4月から発足したプロリーグ「ロックリーグ」に参加し、「TYPHOON CURLING CLUB」で活動しています。投稿では「長く暮らせなかったけど、長く住んだお家とのお別れ」とのコメントとともに数々の手料理の写真がずらり。「小さい部屋だったけ