あのと鈴木紗理奈――いまもっとも注目を集める2人が顔を合わせた番組が、5月29日に放送される。「『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）です。番組公式Xの予告映像では、恒例企画『東京それスノコレクション』の審査員として、あのさんと鈴木さんが出演し、ともにSnow Manに辛口コメントを繰り出す様子が映し出されています」（芸能担当記者）2人の確執が表面化したのは、5月18日放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系