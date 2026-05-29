5月29日、音楽番組『ミュージックステーション』（テレビ朝日系、以下『Mステ』）で、アイドルグループ「嵐」の特集企画が放送される。活動終了まで残りわずかとなったが、5人のテレビ出演は絶望的になりつつあるようだ。今回、放送されるのは、「後輩たちが選ぶ!もう一度見たい嵐の最強ソングBEST5」。「STARTO ENTERTAINMENTの後輩たちが、嵐の名曲のなかから5曲を厳選して発表します。また、『Mステ』過去140回の出演回か