日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。前日に森下翔太（阪神）、佐藤輝明（阪神）が10万票突破したが、この日はセ・リーグ一塁手部門の大山悠輔（阪神）が10万票を突破した。パ・リーグ捕手部門では、山本祐大（ソフトバンク）が3位に浮上。さらにパ・リーグ一塁手部門では、ネビン（西武）を抜いて清宮幸太郎（日本ハム）がトップに立った。今