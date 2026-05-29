ブラックやブラウンなど、落ち着いたベーシックカラーが好きな人にこの夏おすすめしたいのが、ネイビー！ 黒よりも重たく見えにくく、茶色よりも大人っぽさを引き出してくれるのがネイビーの大きな魅力です。【ZARA（ザラ）】には、そんなネイビーのトップスがずらり。今回は、そのなかから大人コーデにマッチするアイテムを厳選してご紹介します。 メタルパーツのワンポイントが良い