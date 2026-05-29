お金のことは難しく感じて、つい後回しにしてしまうこともありますよね。「専門家に任せておけば大丈夫！」と、人に頼っている方も多いのではないでしょうか。しかし、大切なお金だからこそ、自分できちんと向き合うことが大切です。今回は、筆者の知人の体験談をご紹介します。 20年間払い続けた保険