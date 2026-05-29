サッカー女子・WEリーグで4季ぶり2度目の優勝を果たしたINAC神戸レオネッサが28日、神戸市役所を訪問。表敬訪問後の囲み取材で、WEリーグMVPに輝いたMF成宮唯選手らが、優勝の喜びや神戸への思いを語った。神戸市役所を訪れたのは、INAC神戸の宮本ともみ監督、キャプテンのDF三宅史織選手と、WEリーグMVPを受賞したMF成宮唯選手。写真左から、INAC神戸の成宮唯選手、三宅史織選手、金子文雄代表取締役会長兼社長、宮本ともみ監