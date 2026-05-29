映画「グリース」「オール・ザット・ジャズ」「バグジー」などで知られ、アカデミー賞を2度受賞した衣装デザイナーのアルバート・ウォルスキーさんが死去した。95歳だった。5月23日にロサンゼルスで息を引き取ったことを、同業のクリストファー・ローレンス氏が公表した。 【写真】2ショットでウォルスキーさん（右）の訃報を伝えたクリストファー・ロ}