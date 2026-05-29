サッカー女子・WEリーグのINAC神戸レオネッサが28日、神戸市役所を訪れ、4季ぶり2度目となるリーグ優勝を報告した。神戸市役所を訪れたのは、宮本ともみ監督、キャプテンのDF三宅史織選手、WEリーグMVPを受賞したMF成宮唯選手。クラブを運営するアイナックフットボールクラブ株式会社の金子文雄代表取締役会長兼社長らも同席し、久元喜造神戸市長、よこはた和幸神戸市会議長らに今シーズンの戦いを報告した。INAC神戸レオネッ