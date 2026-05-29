「私の人生の中で一番辛かった日は、被害を受けた日ですが、検察で聴取を受けた日 も、それと同じくらいの深い絶望を感じた日でした」約3年前に性被害を訴えた女性が5月29日、東京都内で記者会見を開き、事件の捜査中に担当検事から侮辱的な発言を受けるなどしたとして、検事個人と国を相手取り、計500万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したことを明らかにした。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「嘘なら偽証罪になる