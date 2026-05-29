斉藤由貴 斉藤由貴のフルオーケストラコンサート『billboard classics 「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」 〜produced by 武部聡志』の開催が決定した。【写真】「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」キービジュアル薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾となる本公演。ビルボードクラシックスに初登場する斉藤由貴が、フルオーケストラとと