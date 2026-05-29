Blueskyのバージョン1.122が2026年5月29日にリリースされました。「Standard.site」という仕組みに準拠したウェブサイトのリンク埋め込み機能が強化されたほか、YouTubeなどのライブ配信状況をフォロワーに伝える機能も実装されています。v1.122 is rolling out today, featuring a better way to discover and share articles, blog posts and newsletters across the Atmosphere via new, dynamic Standard.site link cards.