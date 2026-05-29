浦和は31日のプレーオフで岡山と対戦浦和レッズの田中達也暫定監督は5月29日のトレーニング後に定例のオンライン会見を実施。ファジアーノ岡山とのJ1百年構想リーグプレーオフに向け「中途半端な攻撃で終わらないことが大切」と話した。浦和は百年構想リーグの12試合を終えた時点で勝ち点12の成績不振によりマチェイ・スコルジャ監督と契約解除し、田中アシスタントコーチの暫定監督就任となった。監督交代から4連勝など6試合