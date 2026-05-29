今春、日本に明るい話題を届けた「りくりゅう」。２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで三浦璃来さん、木原龍一さんが史上初の金メダルを獲得し、引退した。そんな２人がダービーウィークの２５日に米国のドジャースタジアムで始球式を行い、木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」を披露。球場からはどよめきが起こったが、着ていたユニホームに、日本ダービー（３１日、東京競馬場・芝２４００メー