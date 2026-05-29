Ｊ２北海道コンサドーレ札幌のタイ人ＦＷティラパット（１９）が、来季も札幌でプレーすることが２９日、決まった。今年１月から同国１部のＢＧパトゥム・ユナイテッドからの期限付き移籍でプレーしているが、今年８月から２７年５月まで行われる来季終了までの１年間、期間を延長すると同日、クラブが発表した。この日、札幌・宮の沢でフルメニューを消化後、取材に応じたティラパットは「札幌との契約を延長したことは、すご