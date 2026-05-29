◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、美浦トレセン皐月賞５着のフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は、前日の枠番抽選で７枠１５番を獲得。荻野極騎手は「外ですけど、ゴチャつかなさそうなんでそれはそれで良かったです」と納得の表情を浮かべた。前日の最終追い切りでは感触を確かめ「すごかったですね．想像以上に時計が出ました。