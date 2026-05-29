ガールズグループ「ＢｅＧｉｒｌｓ」のメインボーカルでソロ活動も行うＳＡＹＡＫＡが、公式ファンクラブ「ＳＡＹＡＫＡＮｏｔｅｓ」開設を記念し、７月２０日に初のソロバースデーイベント「ＳＡＹＡＫＡＮｏｔｅｓ―ＰａｇｅＯｎｅ―」（東京・渋谷のＴＲＵＮＫＢＹＳＨＯＴＯＧＡＬＬＥＲＹ）を開催することが２９日、決まった。「観（み）るだけではなく、同じ時間を共有する」がテーマ。ファンとの距離感