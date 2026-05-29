◆独立リーグ交流戦ＢＣ山梨―巨人３軍（２９日・山日ＹＢＳ球場）巨人の３軍戦のスタメンが発表された。先発は台湾出身育成左腕・黄錦豪投手。また「４番・三塁」で竹下徠空内野手が出場する。巨人のスタメンは以下の通り。１番・中堅相沢２番・遊撃川原田３番・右翼知念４番・三塁竹下５番・左翼笹原６番・一塁亀田７番・捕手坂本達８番・ＤＨ松井９番・二塁北村投手黄