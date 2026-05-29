ダンスボーカルグループ「超特急」のリョウガが２９日、インフルエンザのため療養することが分かった。グループの公式サイトで発表した。公式サイトでは「超特急リョウガ インフルエンザ感染に関するご報告」と題し、「いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。弊社所属 超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます」と報告。今後の活動につ